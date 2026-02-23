楽天とのオープン戦で横っ飛び美技→正確送球DeNAのドラフト5位・成瀬脩人内野手（NTT西日本）が披露した“超美技”が注目を集めている。22日に宜野湾で行われた楽天とのオープン戦に参加した成瀬は、横っ飛びでのダイビングキャッチからの正確な送球でアウトを奪った。ファンからは「開幕ショートあるぞこれ」「成瀬上手すぎる！最高」と称賛の声が相次いだ。遊撃の守備で途中出場していた成瀬の見せ場は9回だった。平良の