メジャーリーガーでは最速合流ロッキーズの菅野智之投手が22日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿に合流した。この日、キャンプ地が行われているひなたサンマリンスタジアムに登場。メジャーリーガーでは最速の合流となった。ナインと共にチームバスに乗って登場。午前8時過ぎ、侍ジャパンのパーカーを着用しバスから降りた。菅野はメジャー1年目だった昨年、オリオールズで10勝10敗、防御率4.64をマーク。オフにFAとな