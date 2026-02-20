昨季終盤は守護神就任も…今季は先発再転向ドジャースの佐々木朗希投手はキャメルバック・ランチでキャンプを送っている。今季は先発としての定着を目指す右腕について、バッテリーを組むドジャースのウィル・スミス捕手が現状を明かし、新たな球種への取り組みに言及した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは19日（日本時間20日）、佐々木の現状についてスミスのコメントを伝えた。キリステン・ワトソンさん