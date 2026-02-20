地元メディア「ドジャース・ネーション」がアニサさんの投稿を引用ドジャース・大谷翔平投手の愛犬「デコピン」の愛らしい姿に、地元メディアも熱視線を送っている。チームメートであるランドン・ナック投手の婚約者、アニサさんが公開した自身の愛犬「オリー」との2ショット写真が大反響。米メディアが即座に反応し「楽しい時間を過ごした」と伝えて話題となっている。発端となったのは、アニサさんが自身のインスタグラムの