中日・田中幹也が練習試合で超美技守備職人がザワつかせた。中日・田中幹也内野手が19日、日本ハムとの練習試合（北谷）に「9番・二塁」で出場。初回、先頭打者のゴロを華麗にさばくと「開幕セカンド頼む」などの声が早くもあがっている。25歳の田中は初回の守備で、先頭打者の水野達稀内野手の二遊間へのゴロをダイビングキャッチ。すぐに起き上がって一塁に送球し、二ゴロを完成。プレーボール直後に飛び出したビッグプレー