中日・田中幹也が練習試合で超美技

守備職人がザワつかせた。中日・田中幹也内野手が19日、日本ハムとの練習試合（北谷）に「9番・二塁」で出場。初回、先頭打者のゴロを華麗にさばくと「開幕セカンド頼む」などの声が早くもあがっている。

25歳の田中は初回の守備で、先頭打者の水野達稀内野手の二遊間へのゴロをダイビングキャッチ。すぐに起き上がって一塁に送球し、二ゴロを完成。プレーボール直後に飛び出したビッグプレーに球場もどよめきに包まれた。

球界でもトップクラスの名手とあって、DAZNも公式X（旧ツイッター）に「今年も神業量産か 田中幹也が早速のファインプレー」として投稿。ファンも「早くも真骨頂発揮」「いつもの様にファインプレー」「かけがえのない田中幹也」「守備だけで言ったらWBC」「幹也以外あり得んわ」と惚れ惚れしていた。

また、一塁だった新助っ人、ミゲル・サノー内野手も、田中の送球が逆シングルのハーフバンドとなったが、体を倒しながらうまくさばいたことにもファンは注目。「ハンドリングええやん！」「思ってたより良いキャッチング」「意外といけそう」「幹也もうまいけどサノーよ」など“思わぬ収穫”もあったようだ。（Full-Count編集部）