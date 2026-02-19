3月25日〜31日に関西各地の球場で開催される中学硬式野球「第32回JA共済杯 日本リトルシニア全国選抜野球大会」（3月25日開幕、大阪シティ信用金庫スタジアムなど）に出場する48チームが18日に決定し、組み合わせが発表された。大会連覇を狙う世田谷西シニアは2回戦から登場する。昨年“全国3冠”を達成した世田谷西リトルシニアは3月27日の2回戦から登場。東北楽天リトルシニア対松本南リトルシニアの勝者と対戦する。2年連続