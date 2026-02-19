【JACTA 2025年カプセルトイ市場規模調査】 2月19日 公開 日本カプセルトイ協会（JACTA）は、カプセルトイメーカー41社へのヒアリング調査をもとにした2025年度のカプセルトイ市場規模を1,960億円と算出した。 本調査は調査した41社のメーカー希望小売価格の合計とその他の販売状況などを考慮したという。2024年度の1,410億円から39％増加しており、昨今のカプセルト