大谷は22、23日のオープン戦に2試合連続出場へドジャースの大谷翔平投手はオープン戦開幕となる21日（日本時間22日）のエンゼルス戦に出場することが決まった。デーブ・ロバーツ監督が18日（同19日）に明らかにした。大谷が古巣キャンプ地のディアブロ・スタジアムでプレーするのは移籍後初めて。2023年2月27日（同28日）のジャイアンツ戦以来、実に1090日ぶりとなる。ロバーツ監督は22日（同23日）の敵地・パドレス戦も出場予