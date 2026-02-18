日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の倉本昌弘副会長が１８日、都内で理事会後に会見し、昨年１２月に死去した国内男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）をしのび、国内初戦の東建ホームメイトカップ（４月９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋）で「追悼ショット」を行う意向を明かした。１２年４月の同大会では、前年１２月に死去した永久シード権保持者の杉原輝雄さん（享年７４）の追悼セレモニーを実施。尾崎さ