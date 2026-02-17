◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー・ノルディック複合個人ラージヒル(大会12日目/現地17日)今季で引退を表明している渡部暁斗選手が五輪最後の個人種目で19位に終わりました。ゴール手前から観客の声援に手を振った渡部選手。「メダルはなかったですし、最後まで精いっぱい走って、最後は応援に来てくれた日本のみなさんもいましたし、最後の姿を見て頂けて感謝の気持ちを伝える意味でも手を振ってゴールしました」