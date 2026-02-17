新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 〜夢幻泡影〜』の３月18日（水）13時からの昼公演、18時からの大千秋楽をそれぞれ生放送することを決定。また、本ライブのチケットを２月16日（月）より発売開始した。 『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 〜夢幻泡影〜』は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」(DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案と