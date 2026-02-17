新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 〜夢幻泡影〜』の３月18日（水）13時からの昼公演、18時からの大千秋楽をそれぞれ生放送することを決定。また、本ライブのチケットを２月16日（月）より発売開始した。



『ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 〜夢幻泡影〜』は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」(DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』シリーズにおける、刀剣男士 髭切による単騎出陣となる作品。本作では、和田俊輔氏が音楽監督を務め、ピアノや弦楽器による生演奏が作品を彩る。



「ABEMA PPV」では、３月18日（水）13時公演ではステージ全体を１台のカメラで撮影した「全景映像」、大千秋楽となる同日18時公演は複数のカメラによる「スイッチング映像」にてお届けする。



(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会