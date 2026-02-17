新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を２月13日（金）夜９時30分より放送した。今回の放送では、“裸芸の元祖”と呼ばれるベテランお笑い芸人・井手らっきょが初登壇。現代では考えられない過激な裸芸の裏側と、それによって引き起こされ