◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日 ジャンプスーパー団体（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月16日プレダッツォ・ジャンプ競技場）2人一組で競う新種目のスーパー団体が16日(日本時間17日)に行われ、小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）が組んだ日本は、メダルを逃した。大雪の影響で3回目が中止となり、2回目の順位でメダルが決定。日本は2回目を終えて6位だった。競技打ち切りの判断につい