¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£µ¿ÍÁÈÃËÀ­À¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOALOUS5¡×¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷ 2026¡Ù#£²¤ò£²·î16Æü¡Ê·î¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿£²·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Âè£·ÃÆ¡ØGame7¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ØChu-Chu-Tuning¡Ù¤ÎPV¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤ÃËÀ­À¼Í¥¤Î·§Ã«·òÂÀÏº¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢¾®¾¾¾»Ê¿¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç