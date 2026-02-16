GOALOUS5¤Ë¤è¤ë·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎABEMAÀ¸ÆÃÈÖ2/16¡Ê·î¡ËÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£µ¿ÍÁÈÃËÀÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOALOUS5¡×¤ÎÀ¸ÆÃÈÖ¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷ 2026¡Ù#£²¤ò£²·î16Æü¡Ê·î¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿£²·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Âè£·ÃÆ¡ØGame7¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ØChu-Chu-Tuning¡Ù¤ÎPV¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØGOALOUS5 À¼Ê¡À¸ÊüÁ÷¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤ÃËÀÀ¼Í¥¤Î·§Ã«·òÂÀÏº¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢¾®¾¾¾»Ê¿¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢»ûÅçÆ×ÂÀ¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢¿¼Ä®¼÷À®¡Ê¥´¡¼¥é¥¹¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ë£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGOALOUS5¡×¤¬·î¤Ë£±ÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖABEMA¡×À¸ÆÃÈÖ¡£¡ÈÀ¼¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¤·¡ÖÀ¤³¦À¼Ê¡(À¬Éþ)¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè½µWEBÈÖÁÈ¡ÖGO5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇ¤Ì³¤ËÎå¤à»Ñ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGOALOUS5¡×¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¹½À®°÷¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖGO5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£·î¤Ï¡¢¥´¡¼¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¡¦·§Ã«·òÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤È¤Ê¤ë£²·î16Æü¡Ê·î¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÈÌþ¤ä¤·´ë²è¡É¤Ç·§Ã«¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Âè£·ÃÆ¡ØGame7¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ØChu-Chu-Tuning¡Ù¤ÎPV¤¬½é¸ø³«¡£ ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎPV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØGame7¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤âÈ¯É½Í½Äê¡£
