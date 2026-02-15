セトン・ホール大のフォードが逆転2ランを放つも…完璧な一発から一転、球場は静まり返ったプエルトリコで開催された2026年シーズン米大学野球の開幕戦。セトン・ホール大のジャスティン・フォード外野手は逆転アーチを放ったが、直後にシーズン全休に追い込まれる大怪我を負った。まさかの光景に米ファンも絶句せざるを得なかった。事件が起きたのは5回、セント・ホール大が2-3とリードを許した場面。1死走者一塁で打席に入っ