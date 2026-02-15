◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)6位で競技を終えた小林陵侑選手が、試合直後のインタビューで複雑な心境を明かしました。小林選手は1本目で本来の力が発揮できず11位に沈みますが、2本目で138.5メートルの大ジャンプを披露。ガッツポーズも飛び出し6位まで順位をあげました。試合前には『結果』よりも『大ジャンプで魅せたい』と語っていた小林選手。有言実行となる飛