フィギュアスケート米国代表のアリサ・リュウ（劉美賢、20）は、五輪米国代表女子の新たな象徴となった。2019年、13歳の時に史上最年少で全米選手権優勝、2022年に北京五輪で6位入賞を果たすと16歳で一度引退したが、2024年に復帰。今回のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュア団体で金メダルを獲得している。【写真を見る】「天才少女」アリサ・リュウピンク髪とセーラー服で日本のアニメのコスプレ姿を披露アリサはカリフ