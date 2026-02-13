日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１３日、ミラノ・コルティナ五輪の中間総括の記者会見を開いた。問題となっているＳＮＳなどでの選手への誹謗中傷について、日本選手団の伊東秀仁団長（６４）は「毎日想定以上の件数の対応に追われている」と明かした。ＪＯＣは近年社会問題化する誹謗中傷被害からアスリートを守るため、今大会はイタリアと日本に対策拠点を設け、２４時間体制で対策に当たっている。「迅速な削除要請、選