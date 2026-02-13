日本相撲協会は１３日、元幕内で三段目の大翔鵬（追手風）の現役引退を発表した。モンゴル・ウランバートル出身の大翔鵬は、２０１３年春場所で初土俵。１６年九州場所で新十両、１９年春場所で新入幕を果たした。最高位は前頭９枚目だった。先場所は三段目に陥落し、東同５枚目で３勝４敗で負け越していた。幕内在位は９場所で、通算成績は４１７勝４３３敗２休だった。