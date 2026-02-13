元TOKIOの松岡昌宏が13日、約30年間出演してきた日本テレビの看板番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板する意向であることを発表した。自身の新会社「株式会社MMsun」の公式サイトで自ら明かしたものだが、番組を放送する日テレ側に先駆けて自ら降板の意向を公表するという異例の展開。松岡と局との間にある「溝」も感じさせた。特に声明文で注目されているのは、文末の一節。松岡は番組の未来を願いつつ、日本テレビに対し「番組