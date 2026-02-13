アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズの第1話放送直前に、「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ WELCOME PARTY!!!!」の配信が決定。本日2月13日よりチケット販売が開始される。魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシ