スポニチスポニチアネックス

春の最強戦士決定トーナメント「NEWジャパン杯2026」エントリー選手を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 新日本プロレスは12日、「NEWジャパン杯2026」のエントリー選手を発表した
  • 成田蓮、エル・ファンタズモ、石井智宏、ウルフアロンなどがエントリー
  • 優勝者が4月4日にIWGPヘビー級王者・辻陽太に挑戦することも決定した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
  2. 2. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避　金へ加速
  3. 3. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
  4. 4. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
  5. 5. セブン おにぎりなど値上げ開始
  6. 6. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
  7. 7. 与党が全17の常任委員長ポストを要求　野党は同意せず
  8. 8. うしろの正面カムイさんアニメ化
  9. 9. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
  10. 10. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
  1. 11. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
  2. 12. 平手&神尾「メンタル面が心配」
  3. 13. メダルが…中国選手の妨害に激高
  4. 14. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
  5. 15. フィジーでHIV感染急増 国際懸念
  6. 16. IOC会長が涙で「彼のレースを本当に見たかった」　ロシア侵攻追悼ヘルメットのウクライナ代表に失格処分
  7. 17. 「こんな立場に置かれたくなかった」　銅メダル獲得直後に「浮気」告白のノルウェー選手、復縁切望も...元恋人は「許せない」【ミラノ五輪】
  8. 18. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
  9. 19. 声優・鈴村健一 しばらく休養へ
  10. 20. 【独自】父親が運転手らを提訴へ　損害賠償は数億円規模　無免許運転で逮捕も…　女児タイヤ直撃
  1. 1. 与党が全17の常任委員長ポストを要求　野党は同意せず
  2. 2. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
  3. 3. IOC会長が涙で「彼のレースを本当に見たかった」　ロシア侵攻追悼ヘルメットのウクライナ代表に失格処分
  4. 4. 「こんな立場に置かれたくなかった」　銅メダル獲得直後に「浮気」告白のノルウェー選手、復縁切望も...元恋人は「許せない」【ミラノ五輪】
  5. 5. 【独自】父親が運転手らを提訴へ　損害賠償は数億円規模　無免許運転で逮捕も…　女児タイヤ直撃
  6. 6. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
  7. 7. 東京の路上で切りつけ 犯人逃走
  8. 8. 内科検診の女児 数十人を盗撮か
  9. 9. 区役所に2日で919回電話か 逮捕
  10. 10. 脅迫男逮捕 聞いたことない流れ
  1. 11. 八方ふさがりか 中国経済の実態
  2. 12. “手術ミスで後遺症”損害賠償を命じられた医師の男　刑事裁判で謝罪するも「私だけが悪いのはおかしい」と主張
  3. 13. 創価学会が震える強烈カウンター
  4. 14. 中3行方不明 情報提供は100件超
  5. 15. 生徒のわいせつ動画 部員拡散か
  6. 16. iPS細胞で難病の肺線維症を再現
  7. 17. 【速報】男性が切りつけられケガ、犯人逃走　東京・小平市
  8. 18. 破砕機に腕はさまれる 死亡確認
  9. 19. 東北730％…花粉が去年より大量?
  10. 20. 愛知県がカジノ含む統合型リゾート誘致を再び検討　中部空港島の50haを活用の方針
  1. 1. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
  2. 2. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
  3. 3. 「泣き方おかしい」心疾患が判明
  4. 4. 「高市政権の支持率下がる」賛否
  5. 5. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
  6. 6. 参院立民、公明と統一会派見送り
  7. 7. 下着姿など撮影? 女性だましたか
  8. 8. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
  9. 9. エプスタイン文書に日本人の実名
  10. 10. 四白眼を発信する女性 SNSで反響
  1. 11. 高市首相に「意地悪でごめんね」
  2. 12. 中道大敗 ひろゆき氏が理由語る
  3. 13. プロほど中古戸建てを激推しの訳
  4. 14. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
  5. 15. 切り札となる「３分の２」超の議席を確保した自民、当面は「再可決」に慎重か…強行なら「世論の批判招く」
  6. 16. 辻元清美氏の言及に「あかんよ」
  7. 17. 政党助成金を巡り旧N党で泥仕合
  8. 18. 乳房はエロい いつから意識変化?
  9. 19. タイミーを4時間 いくら貰える?
  10. 20. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
  1. 1. フィジーでHIV感染急増 国際懸念
  2. 2. スノボ女子 韓選手の行動話題に
  3. 3. カナダ学校銃撃 容疑者は18歳女
  4. 4. 台湾統一なら「日本が軍事目標」
  5. 5. ハニートラップ工作の可能性浮上
  6. 6. 蘭代表がファスナーを…美しい
  7. 7. 対中制裁したら…皮肉な現実に
  8. 8. キングコブラ 鉄道で生息域拡大?
  9. 9. 加学校で6人射殺 母と弟殺害後か
  10. 10. 「迷惑走行」で五輪メダル消えた
  1. 11. 日本株が2日連続で史上最高値、バフェット氏が「大勝者」に―中国メディア
  2. 12. カナダ銃撃 容疑者は中退した女
  3. 13. 韓国選手の装備から禁止物質
  4. 14. 古代ローマ人 人糞を医療に使用?
  5. 15. ゼレンスキー氏 失格選手に敬意
  6. 16. 北への賠償命令 地裁判決が確定
  7. 17. マライア口パクだったか映像確認
  8. 18. 俳優チョン・ウヌさん、突然この世を去る…享年39、意味深な投稿の翌日の訃報「羨ましくて惜しい」
  9. 19. 金正恩氏の娘 後継者に内定か
  10. 20. 1000万没収 海外出稼ぎの最前線
  1. 1. セブン おにぎりなど値上げ開始
  2. 2. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
  3. 3. ねるねるねるね V字回復の復活劇
  4. 4. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
  5. 5. 意外と知らないイオンペイの進化
  6. 6. 「住宅ローン」金利1%時代が到来
  7. 7. 「コストコ行かなくなった」の声
  8. 8. 退職金 800万円で税金の考え方
  9. 9. PayPay米国進出 Visaと契約締結
  10. 10. ドンキ 4-5年で凄まじい儲け方
  1. 11. NHK契約 スマホは義務ないのか
  2. 12. 日産 巨額赤字は「想定通り」
  3. 13. 「新幹線が4割引に」本当だった
  4. 14. 日産自動車 2年連続の巨額赤字に
  5. 15. 学生バレンタインの懸念点
  6. 16. 「ダメ経営者」の実態を明かした
  7. 17. PayPay 株式上場を近く申請へ
  8. 18. サッカーJ1鹿島 新スタ建設へ
  9. 19. プルデンシャル生命の提案力語る
  10. 20. 楽天グループ 1778億円の赤字
  1. 1. 韓国デバイスメーカーが日本進出
  2. 2. 世界のスマホ 4台に1台はiPhone?
  3. 3. ホテル業界向けDX 3社が連携へ
  4. 4. ALT JAPAN 、折りたたみ型Androidガラホ「MIVEケースマ」を発表！メーカー版「AT-M140J」が2月19日発売。価格は3万4800円
  5. 5. リモートワークや会議に最適。疲労感が少なく相手にも声がはっきり伝わる「ボイスに特化したイヤホン」
  6. 6. 視界の6割をカットし集中力を高めるノイキャンヘッドフォン「WEAR SPACE」一般発売
  7. 7. iPhone4Sを"月額5円"で使う方法
  8. 8. 【Jetson Orin Nano レビュー(3)】ロボット開発シミュレータ「Isaac Sim」を「Jetson Orin Nano」で使ってみた！
  9. 9. 野鳥にフリーターン雲台搭載三脚
  10. 10. 京セラの次期タフネススマホ「TORQUE G07」と見られる「EB1220」がFCCを通過！Wi-Fi 6E対応でサイズはG06と同じ。型番は「KYG06」に
  1. 11. 東京〜大阪間が破格の500円、圧倒的にリーズナブルな夜行バスの「ワンコインシート」
  2. 12. "パネェ"は誰から始まったのか
  3. 13. iPhone 6に新たな問題が発覚か
  4. 14. モバイルキーボードの最新事情
  5. 15. 開催まで１年の「COP15」予想される国家間の駆け引き
  6. 16. ディズニー は2027年までに「広告売上の75％」を自動化へ
  7. 17. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
  8. 18. ソニー新型イヤホン「WF-1000XM6」は2月12日発表か。公式がティザー公開
  9. 19. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
  10. 20. パフォーマンス可視化の「Findy Team+」とOSSのタスク管理「Redmine」連携
  1. 1. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
  2. 2. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避　金へ加速
  3. 3. メダルが…中国選手の妨害に激高
  4. 4. 不正防止 日の丸飛行隊に追い風?
  5. 5. 高梨 メダル直後発した2人の名前
  6. 6. サンテレビ阪神担当、決勝逃す　男子モーグルの藤木豪心
  7. 7. 瀬戸大也が離婚発表 厳しい声も
  8. 8. 失格の中国選手「私は謝った」
  9. 9. 五輪で警備員に止められた日本女子…手荷物検査で判明した理由にほっこり「あら見つかっちゃった！」
  10. 10. 沙羅 美容で目を引くパーツは
  1. 11. フッ素検出の原因 事実一切ない
  2. 12. 日の丸戦士に「クレイジーだ」
  3. 13. 平野歩夢の強行出場に観衆沸く
  4. 14. 野球強豪校でわいせつ動画送信か
  5. 15. 平野歩夢が「奇跡的 ビックリ」
  6. 16. 平野歩に「感銘を受けるよ」称賛
  7. 17. 独の美人五輪選手に裏アカ存在か
  8. 18. 日大三高・野球部員を書類送検
  9. 19. 高梨沙羅 現役続行する深い理由
  10. 20. 追悼で失格の選手「尊厳の代償」
  1. 1. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
  2. 2. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
  3. 3. うしろの正面カムイさんアニメ化
  4. 4. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
  5. 5. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
  6. 6. 平手&神尾「メンタル面が心配」
  7. 7. 声優・鈴村健一 しばらく休養へ
  8. 8. 元SKE48の19歳 脳梗塞のため入院
  9. 9. フジ「救命病棟24時」が今秋復活
  10. 10. 高市氏に「意地悪質問」騒動釈明
  1. 11. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
  2. 12. 渡邊渚「こっちは診断書もある」
  3. 13. 「ミヤネ屋」慰留を断った理由
  4. 14. 瀬戸大也と離婚 消えた夫の痕跡
  5. 15. 狩野 マスク氏の反響で2億回再生
  6. 16. 米の元人気子役 死去していた
  7. 17. 桐谷さん 株式評論家をバッサリ
  8. 18. 丸高愛実夫妻のラブラブさに笑い
  9. 19. 水ドラ25「クズだな〜」SNS怒り
  10. 20. 佐久間氏「やれてたのが異常」
  1. 1. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
  2. 2. 大阪駅直結の名門ステーキハウス
  3. 3. 「首が老ける人」やっていること
  4. 4. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
  5. 5. 12年ぶり復活 ミスドの人気商品
  6. 6. 「カルディ」見つけたら即カゴへ
  7. 7. ハトムギ化粧水にポケモンコラボ
  8. 8. おばさん香水扱いに肝を冷やした
  9. 9. 老ホに転職→まさかの給料倍増
  10. 10. スタイルUP チノの優秀名品12選
  1. 11. 女性用風俗儲からない意外な事情
  2. 12. DV父との再会に歓喜 裏切り発覚
  3. 13. ヨガインストラクターの仕事論
  4. 14. 「父親は“誰もが知る歌王”」大河『豊臣兄弟！』に抜擢された27歳・イケメン俳優の正体。親がミュージシャンだった「2世俳優」たち
  5. 15. ジョンマスターオーガニックとMAZZELが贈る春の限定セット
  6. 16. 栄養士からセク女に、なぜ転職
  7. 17. 前代未聞の「黒ギャル&筋肉」
  8. 18. ホワイトチョコがけに新作登場
  9. 19. 職場でたばこ休憩が不公平温床に
  10. 20. 続けるほど骨盤の歪みが整っていく。１日３セット【下半身太りの予防につながる】簡単ストレッチ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得