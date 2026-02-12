バイアスロン女子１５キロ（１１日）で５２位だったウカレクアストリ・スレッテマルク（デンマーク）が米国大統領ドナルド・トランプ氏を糾弾した。デンマークの公共放送局「ＤＲ」（デンマーク放送協会）によると、米国が領有を主張しているグリーンランド出身のスレッテマルクは「この件についてはよく話していますが、本当に腹が立ちます。トランプ氏は本当にバカです」とし「（ロシア大統領ウラジミール）プーチン氏と同じ