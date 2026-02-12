女優・タレントの森香澄が、2月11日に放送されたバラエティ番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。最近のリアルな不満について語った。森香澄と岡田紗佳が、恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」シリーズに出演した長浜広奈とトークをしていく中で、森は最近、10代やZ世代との共演が増えてきたとした上で、「『私、おばさんだから』は言わないようにしている。言った瞬間に“おばさん”になる気がする