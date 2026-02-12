昼過ぎのお茶の間に親しまれてきたワイドショー「情報ライブ ミヤネ屋」が終了する。MCを務める宮根誠司（62）の意志によるものだという。20年にわたって同番組に君臨したことで、莫大（ばくだい）なカネを手にし、もはや仕事に飽きていたとみる向きも多い。一体、いくら稼いだのだろうか。＊＊＊【写真を見る】今後はライバルの一人勝ちに？「ゴゴスマ」の豪華出演陣誰もが知る番組今秋の改編で「ミヤネ屋」が終了すると