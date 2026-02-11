ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日＝日本時間１１日）、日本は同種目で初めて銅メダルを獲得した。前回の北京大会は高梨沙羅（クラレ）のスーツ規定違反もあり４位に終わったが、今回はトラブルもなく４人でつなぎ、３位に輝いた。試合後に高梨は、１本目終了後にマテリアルチェック（用具検査）を受けたことを明かし「今シーズンはずっとパスし続けているので、そこは自信を持っていった」