いつも使うサブバッグ、買い替えるなら【セリア】を要チェック！ 110円でゲットできて気負わず使えるアイテムが揃っています。今回は、レジャーにもぴったりなメッシュバッグと、ナチュラルなジュート素材のバッグをご紹介。どちらもしっかり荷物を入れられるサイズだから、毎日の相棒として活躍する予感！ デイリーにもレジャーにも使えるメッシュ素材 【セリア】「メッシュバッグ」\110（税込）