阪神を戦力外となっていた森木阪神を戦力外となっていた森木大智投手がパドレスとマイナー契約を結んだと、MLB公式サイトに9日（日本時間10日）までに掲載された。ドラフト1位入団で期待を受けていた存在だけに、その去就に注目していたファンも多い。X（旧ツイッター）では「まじ!?」「わ、森木くんがんばってほしい……！」と驚きと応援の声があがった。森木は高知中時代に「スーパー中学生」として注目をされ、高知高を経て