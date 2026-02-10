タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が2月10日、放送されます。今回は、神奈川県横浜市にある家系ラーメン店が登場します。【写真】す…すごっボリューム満点のラーメンも…「安くしすぎてウーバーイーツ店主」の人気メニューを一挙、紹介！同ラーメン店では、自家製しょうゆダレと国産ネギ、自家製鶏油を加えた豚・鶏ベ