タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が2月10日、放送されます。今回は、神奈川県横浜市にある家系ラーメン店が登場します。

【写真】す…すごっ ボリューム満点のラーメンも…「安くしすぎてウーバーイーツ店主」の人気メニューを一挙、紹介！

同ラーメン店では、自家製しょうゆダレと国産ネギ、自家製鶏油を加えた豚・鶏ベースのスープに中太麺が絡む「ラーメン」（900円）が人気。さらに、しょうゆダレ、鶏油であえたキャベツとモヤシをのせた「野菜ラーメン」（1100円）、自家製チャーシュー3枚、「煮たまご」、ノリ5枚をのせた「八家スペシャル」（1300円）もあります。

実は、同ラーメン店は、2021年から同番組が継続的に取材している飲食店「食楽 たざわこ」の「安くしすぎてウーバー店主」としても知られる店主が営業しています。ラーメン店の前店主との縁で店を引き継ぐこととなり、現在は配達業を辞め、「たざわこ」と両店舗を往復しながら営業をしているということです。

「たざわこ」の昼夜営業に加え、年中無休のラーメン店も、連日午前11時から深夜2時まで通しで営業するなど、両店舗の仕入れと仕込み、調理などで駆け回る店主の姿も紹介されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、アイドルグループ「Juice＝Juice」の井上玲音さんと遠藤彩加里さん、お笑いトリオ「パンサー」がゲストとして出演します。