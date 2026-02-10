女優の上白石萌音（28歳）が、2月9日放送のバラエティ番組「日本くらべてみたら」（TBS系）に出演。父親について、かつては典型的な「九州男児」だったが「今はちょっと更正」したと明かした。番組では、県民性による夫婦生活の違いを比較。その中で、亭主関白な気質を指す“さす九（さすが九州男児）”という言葉もあるほど、九州男児が多いとされる鹿児島県を取材した。同県出身でMCの上白石も「うちのお父さんが、九州男児」と