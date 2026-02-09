フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と順位点同点の首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベスト194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。ペアの三浦璃来・木原龍一組、女子の坂本花織がともにフリー1位。米国と同点という究極の状況で、