5年目の中川勇斗は昨季1軍デビューして25試合に出場日本ハムは8日、春季キャンプ地の沖縄・名護で阪神と練習試合を行い、8-4で勝利した。試合後、新庄剛志監督は自ら「タイガースの中川君、魅力を感じたね」と敵軍の22歳の名前を挙げて称賛した。阪神の「8番・左翼」で先発出場した中川勇斗捕手は、 2021年ドラフト7位で京都国際高から入団。昨季1軍デビューを果たして25試合に出場し、打率268、2本塁打、2打点と打撃が期待さ