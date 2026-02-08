5年目の中川勇斗は昨季1軍デビューして25試合に出場

日本ハムは8日、春季キャンプ地の沖縄・名護で阪神と練習試合を行い、8-4で勝利した。試合後、新庄剛志監督は自ら「タイガースの中川君、魅力を感じたね」と敵軍の22歳の名前を挙げて称賛した。

阪神の「8番・左翼」で先発出場した中川勇斗捕手は、 2021年ドラフト7位で京都国際高から入団。昨季1軍デビューを果たして25試合に出場し、打率268、2本塁打、2打点と打撃が期待される逸材だ。

この日は空振り三振、右飛、右飛と快音は響かなかったが、新庄監督が称えたのはその内容だ。「スイングしての音、むちゃくちゃ速い。ファウルもいいし、変化球に対してもピタッと止まって、右に強いのも打てる」。5年目の飛躍を感じ取っているかのようだった。

さらに「あとは工藤君も、木下君も。いいボール放りますね」と8回に登板して3者凡退に封じた工藤泰成投手、9回に登板して最速159キロで無失点だった木下里都投手と、いずれも2年目を迎えた右腕コンビにも賛辞を送った。（町田利衣 / Rie Machida）