タレント上沼恵美子（70）が8日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。UFOの存在を肯定的に受け止めた。ミラノ・コルティナ五輪開催中のイタリアでUFOの目撃情報が相次いでいるという話題で、上沼は「信じます。信じます。違う星から来てるねん。『何をやってるんやろう？オリンピックかぁ』ってなもんですよ」ときっぱり。姉の芦川百々子夫婦から自宅前