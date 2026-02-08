7日午後、村山市の東北中央自動車道で車15台が絡む追突事故があり、男女3人が顔などに軽いけがをしました。現場は路面が凍結していてスリップしやすい状況でした。7日午後2時10分ごろ村山市本飯田の東北中央道・村山トンネル内の上り線で、複数台の車の追突を皮切りに合わせて15台が絡む事故がありました。この事故で、女性1人が額から出血するけがをしたほか、男女2人が打撲程度の軽いけがをしました。現場では、午後3時ごろから