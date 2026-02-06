舞台を中心に活動し、2025年には『ウルトラマンオメガ』(テレビ東京系)の主演に抜擢されるど、注目を集めている俳優・近藤頌利さん。俳優デビュー10周年を迎えた彼が、メモリアル写真集『SOAR』を2026年2月6日(金)に発売。撮影の思い出や写真集に込めた思い、今後の目標などを語ってもらった。【写真】美し過ぎる近藤頌利の横顔デビュー10周年記念写真集を発売した近藤頌利さんにインタビュー■10年間の自分を表現し、思いを込めた