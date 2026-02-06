長崎ポニー・松尾大吾監督が明かす“バントの極意”…ユニーク練習法も紹介バントは内角高めに構えて対応すると、成功確率が上がる。中学硬式野球の「長崎ポニーベースボールクラブ」は、2022年4月にチームを創設。間もなく、活動5年目に突入する。過去4年間で全国大会に4度出場し、最高成績は3位。創設初年度から全国舞台に導いた長崎県出身の松尾大吾監督が、バントの重要性と成功率を高める極意を明かした。「バントはインハ