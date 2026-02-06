長崎ポニー・松尾大吾監督が明かす“バントの極意”…ユニーク練習法も紹介

バントは内角高めに構えて対応すると、成功確率が上がる。中学硬式野球の「長崎ポニーベースボールクラブ」は、2022年4月にチームを創設。間もなく、活動5年目に突入する。過去4年間で全国大会に4度出場し、最高成績は3位。創設初年度から全国舞台に導いた長崎県出身の松尾大吾監督が、バントの重要性と成功率を高める極意を明かした。

「バントはインハイ、内角高めに構えさせて待たせます。顔の前で構えておけば、内角高めに来たらラッキーです。そのまま当てるだけで決まります。これが外角に構えていた場合、顔付近に投球されると逃げてしまいます。『内角に来たらどうしよう』という恐怖感もある。だから失敗するケースが増えてしまいます」

バントが最もやりにくいのは内角高めの速球。ただ、最初からそこに構えておけば、後は当てて打球を殺せばいい。真ん中や外角に構える時に比べて難易度は下がる。その際、重心は体の真ん中か、後ろ足にかける方がいいという。理由は「前の足に重心をかけていると、内角に（体に）当たりそうな球が来たら逃げようがない」からである。

内角高めに構えていて真ん中や外角に投球された場合は、目とバットの距離を変えずに、後ろ足の膝と体全体を使ってバットを動かすことが成功確率を高める。「中学生は筋力がないし、どうしても手だけで操作しがちです」。手だけを動かすと、目線とバットの位置が離れてしまい、距離感が分からなくなって失敗が増える。だから「後ろ足の膝を柔軟に使う必要があります」と説明した。

バントは強すぎても弱すぎても失敗の可能性が高まる。打球の勢いを殺すためにはバットの芯よりも先端部分に当てる必要がある。そのためには投球を目でしっかり追わないといけない。長崎ポニーではバント技術を磨くために独特の練習も導入している。

剣道の竹刀のようにバットを体の前で持ち、顔付近に投げられた球をバットの先端でコツンと当てる練習だ。慣れないうちは下からのトス、慣れてくれば上手からの投球に対して、バットの先端に当てることを繰り返す。通常のバントと同様、腕だけでバットを操作しないように心がける。上半身と膝を柔軟に使い、目とバットの距離感を保って当てるのである。

注意したい指の怪我…中軸打者にこそ求められるバント技術

気をつけたいのが握り方。右打者の場合は、右手の指を投球に対して隠すように軽く持っておくことがポイントとなる。これは内角に来た球などをバットの先端ではなく、芯付近で当てた際に怪我を防ぐ意味合いがある。硬球が指に当たると骨折したり、爪がはがれたりする危険性が高まる。

「特に元々、右打ちだった選手が中学で左打ちに変えた場合は注意が必要です。足が速いからなどの理由で、中学から左に変える子もいます。そうするとバットの先の方を持つ左手は、利き手じゃない場合が多い。最初は距離感がうまくつかめないので、指に投球が当たって怪我しやすくなります」

バントは得点するための大事な戦術の1つ。学年が上がり、上のステージにいくほど相手投手のレベルが上がり、どうしても1点が欲しい時など必要な場面が増えてくる。だから、長崎ポニーも入念に練習を繰り返している。

中軸ほどミスができないとも力説する。「クリーンアップが一番バントが上手じゃないとダメだと思っているんです。クリーンアップにバントのサインを出すのは本当に重要な場面。絶対に1点を取りたい、ミスできない場面が多いんです」。

松尾監督は柳川高（福岡）2年時に春夏連続で甲子園に出場し、「3番・三塁」でいずれもベスト8進出に貢献。当時の末次秀樹監督から同様のことを言われたそうで、「高校時代はバントをミスした記憶はないです」と振り返った。

バントは内角高めに構え、後ろ足の膝を柔軟に使って対応する。バットの先端部分に当てて勢いを殺す。バットを握る手は、投球に対して指を隠して怪我に注意する。中軸の打者ほど、失敗は許されない。地味ではあるが、欠かすことのできない重要な技術の1つである。（尾辻剛 / Go Otsuji）