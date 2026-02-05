カバヤ食品は2月10日より、“よわふわ食感”グミ『おとうふくん』から、『おとうふくん とっても…ピーンチ!味』を全国のローソンにて先行発売する。カバヤ食品「おとうふくん とっても…ピーンチ!味」『おとうふくん』は、ちょっぴりかわいそうなキャラクター「おとうふくん」が描かれたパッケージと疲れた心にやさしく寄り添う“よわふわ食感”が特長で、日々頑張る中で生まれるちょっとした弱気な気持ちをシェアするグミ。これ