女優の芳根京子（28歳）が、2月5日放送の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。英会話を習い始めたことで「明るい人間になれそう」と期待を語った。番組では、エランドール賞授賞式に参加した佐藤二朗、SixTONES・松村北斗、芳根京子の3名にインタビューを実施。賞の名称であるエランドール（黄金の飛翔）にちなみ、「今年さらに飛翔させたいこと」について質問が飛んだ。芳根は「つい先日から英会話を始めまして。