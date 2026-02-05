いよいよあの季節がやってくる。「またつらい症状に悩まされる……」。恐怖におびえている人こそ、効果テキメン、“鼻うがい”の備えを！（写真：happyphoto／PIXTA） 女性自身

効果抜群？医師が解説する「痛くない鼻うがい」で花粉症を防ごう

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 花粉症の季節を前に、医師が「痛くない鼻うがい」について説明している
  • 患者に鼻うがいをすすめると、辛い症状が改善したとの報告がほとんどだそう
  • 鼻うがいで使用する洗浄液は、生理食塩水で強い刺激はないとのこと
