明豊高野球部のチームメートだった下松翔さんとも共演ソフトバンクの今宮健太内野手がまさかの“アフロ姿”を披露した。現在行われている春季キャンプでは、S組として福岡・筑後市内のファーム施設で独自調整を行っている34歳。まさかの“新ヘアスタイル”は衝撃的なものだった。今宮が“アフロ姿”になったのは、地元・大分の不動産会社「別大興産」の新CM。以前から同社のイメージキャラクターを務めており、過去には「イマ