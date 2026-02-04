明豊高野球部のチームメートだった下松翔さんとも共演

ソフトバンクの今宮健太内野手がまさかの“アフロ姿”を披露した。現在行われている春季キャンプでは、S組として福岡・筑後市内のファーム施設で独自調整を行っている34歳。まさかの“新ヘアスタイル”は衝撃的なものだった。

今宮が“アフロ姿”になったのは、地元・大分の不動産会社「別大興産」の新CM。以前から同社のイメージキャラクターを務めており、過去には「イマミーヤ、ヘヤミーヤ」の決め台詞を残すなど、長年、同社のCMに出演してきた。

新たに公開されたCMでは、大分・明豊高野球部の同級生で、今宮や周東佑京内野手の応援歌を手掛けているシンガーソングライターの下松翔さんと共演。美容師と客という設定で髪型をチェックする内容になっており、CM後半で突如として、今宮はアフロヘアーに変身している。

あまりに違和感のない似合いっぷりを見せた“アフロ今宮”。このCMは大分と福岡で放送される。大分県内では2日から公開が始まり、5日からは福岡県内でも放送されるという。（Full-Count編集部）