2月4日午前、阿南市那賀川町で木造の小屋が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは阿南市那賀川町の小屋です。警察によりますと2月4日午前10時30分ごろ、近くの住人から「小屋が燃えている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、火は約30分後にほぼ消し止められましたが、木造平屋建ての小屋が全焼しました。ケガ人はいませんでした。警察と消防が出火の原因などを調べています。