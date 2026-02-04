総額5億円規模12球団で唯一、契約更改を済ませていなかった阪神の佐藤輝明内野手（26）。自費キャンプの可能性も取りざたされたが、キャンプイン直前でサインした。「単年で総額5億円、ポスティングは継続協議」という内容をどう見たら良いのだろうか。【意外すぎる横顔】岡田選手（前監督）と奥さまのハワイまったりゴルフ、「クビ宣告」での大泣きなど佐藤輝が今季の契約を結んだのは1月30日。単年契約で年俸4億5000万円プラ