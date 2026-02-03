金正恩（キム・ジョンウン）北朝鮮国務委員長が2日、平安北道（ピョンアンブクド）の三光（サムグァン）畜産農場の操業式を訪れ、「これまでの農村建設は“言葉の勉強”ばかりしてきたと言っても過言ではない」と述べたと北朝鮮の官営メディアが報じた。先代指導者が打ち出した農村振興政策の限界に言及したもので、金日成（キム・イルソン）主席の業績を標的にした発言だとの解釈も出ている。2日付の労働新聞によると、金正恩氏は